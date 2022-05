A 73 anni guida una Smart senza aver preso mai la patente

Maxi multa per il 73enne alla guida senza patente

L'insolita situazione si è verificata nei giorni scorsi in seguito ad un controllo fatto dai militiari della stazione di Labico, nell'ambito di un piano strategico teso a prevenire i reati collegati alla 'movida', e garantire quindi maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e mantenere alta l'attenzione, specie nei weekend nei comuni a sud della Capitale. In seguito ad alcuni accertamenti i Carabinieri hanno scoperto che il 73enne aveva alcuni precedenti, che in passato lo hanno portato a scontare una pena detentiva in carcere. L'anziano è stato sanzionato con una multa di 5mila euro.