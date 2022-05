Milan, Maldini furioso: i tifoso gli getta l'acqua sull'auto VIDEO

L'emozione la fa da padrona nella Milano milanista. Un entusiasmo come non se ne vedeva da tempo visto che il Diavolo è vicino a vincere il suo primo Scudetto dopo 11 anni, il diciannovesimo complessivo, ammesso che domenica prossima riesca a non perdere a Reggio Emilia contro il Sassuolo .

Tra gli osannati non solo i giocatori, ma anche una bandiera come Paolo Maldini, che da quando ha assunto il ruolo di direttore dell’area tecnica dei rossoneri ha compiuto alcune scelte decisive per la rinascita della squadra con cui ha vinto ben 26 trofei. Ieri l’ex capitano, prima del fischio d’inizio di Milan-Atalanta, è stato protagonista fuori da San Siro di un siparietto con un tifoso, che gli ha lanciato dell’acqua sulla macchina provocando la sua reazione.

Maldini e l’acqua non gradita

Nel video, diventato subito virale sui social, si può vedere l’auto di Maldini letteralmente circondata da una folla in delirio, che intona cori in suo favore. A un certo punto uno dei tifosi svuota una bottiglia d’acqua grande sul parabrezza del veicolo, provocando la reazione innervosita dell’ex capitano. Non è possibile sentire le parole, ma è probabile che Maldini, al cui fianco siedeva il ds del Milan Frederic Massara, abbia rivolto al sostenitore rossonero le parole “Che cosa fai?”, accompagnate dal gesto tipicamente italiano della “mano a pigna”. L’ex difensore ha comunque evitato di proseguire la polemica ed ha continuato a guidare in direzione dello stadio, mentre i tifosi continuavano a intonare cori in suo onore.