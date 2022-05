Vettel derubato dello zaino, dopo il GP di Spagna insegue i ladri in monopattino!

Sebastian Vettel, pilota di Formula 1 dell'Aston Martin, dopo il GP in Spagna e l'11° posto in gara ha dovuto fare i conti con un’ennesima sfortuna: il furto del suo zaino, avvenuto proprio a Barcellona. Il tedesco ha cercato in tutti i modi di recuperare i suoi effetti personali inseguendo i delinquenti con un monopattino elettrico, non riuscendo però nell’intento di acchiapparli.