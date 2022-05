Boom di ascolti per F1 e MotoGP: in tv Monaco e Mugello fanno il record!

È stato un pazzo weekend di motori quello che ha visto la MotoGP al Mugello col GP d'Italia e la Formula 1 a Monte Carlo con il GP di Monaco . La gara in Toscana , live dalle 14 su Sky Sport e TV8, ha segnato il record stagionale con 2 milioni 813 mila spettatori medi e il 19,8% di share. Su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, la vittoria di Pecco Bagnaia è stata vista in media da 910 mila spettatori e 1 milione 464 mila spettatori unici, con il 6,4% di share, mentre su TV8 ha raccolto 1 milione 903 mila spettatori medi, con il 13,4% di share. Da segnalare anche gli ascolti delle altre classi su Sky Sport, con 160 mila spettatori medi per la Moto3 alle 11 e 216 mila per la Moto2 alle 12.20. Studi al top: miglior ascolto della stagione per il pre gara della top class, con 345 mila spettatori medi su Sky.

Che peccato per Leclerc

Ascolti sempre in crescita anche per la Formula 1: la vittoria di Perez e il disastro della strategia Ferrari, che ha penalizzato Leclerc, nel Principato di Monaco - in diretta dalle 16.05 e in ritardo causa maltempo - su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 714 mila spettatori medi, con il 13,7% di share e 2 milioni 773 mila spettatori unici. Si tratta del secondo miglior risultato della stagione dopo il GP di Arabia Saudita, con la gara che ha segnato una crescita di ascolti del +40% rispetto al 2021. Su TV8 la differita del GP dalle 18 circa ha raccolto 2 milioni 426 mila spettatori medi, con il 18% di share. Buoni ascolti per il pre gara su Sky, con 327 mila spettatori medi. Molto seguito il post gara, che ha ottenuto 525 mila spettatori medi. In 126 mila invece per l’appuntamento con Race Anatomy F1.