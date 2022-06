Hamilton, dalla F1 alle passerelle: è il nuovo volto di Valentino

Sir Lewis Hamilton , l'icona della Formula 1 contemporanea, è il nuovo brand ambassador della Maison Valentino Garavani. La collaborazione tra il 7 volte campione del mondo e l'atelier del Re della moda italiana per la prima volta porterà il mondo del motorsport sulle passerelle più prestigiose al mondo come volto Di.Vas (acronimo DI.fferent VA.lues) di Valentino uomo che si presta per la campagna pubblicitaria Valentino Pink PP . Lewis sarà quindi uno dei personaggi del mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo che promuoverà le creazioni di Valentino.

L'uomo oltre il pilota

Una nuova alleanza, quella con la Maison italiana, che si aggiunge alla collaborazione già in essere con il marchio Tommy Hilfiger. Ad annunciare che Lewis sarà testimonial della campagna per la collezione Valentino Pink PP è il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, proprio su Instagram.

"Nella sua breve biografia su Instagram, Lewis scrive 'Uguali diritti per tutti. L'amore è tutto'. Poche parole che dicono molto. Lewis è un interprete; è in grado di usare la sua energia per esprimere il suo sé autentico e prezioso. Il talento che diffonde con tutta la sua persona va ben oltre la sua eccellenza sportiva e abbraccia tutto ciò che fa. Lewis crede in quello che fa e lo mostra con intensità e senza sforzo. L'ho visto impegnarsi in cause sociali con grande indipendenza, l'ho visto indossare un total look rosa e renderlo personale, l'ho visto sorridere e chiacchierare con le persone in modo molto rilassato. Facendo qualsiasi cosa gli piaccia, fa piacere a noi. Come testimonial DI.VAs, è sinonimo di diversità, uguaglianza e soprattutto amore. Non potevo pensare a un amico migliore per questa campagna. Darà un messaggio empatico, umano, stimolante e sarà vero, come la persona dietro la celebrità".