La “nuova Lei” di Can Yaman è una Mercedes

Più di un anno fa l’Italia ha accolto Can Yaman, attore turco proveniente da Istanbul, riuscendo a far fruttare insieme a lui una serie di collaborazioni. La sua fama è così accresciuta nel corso del tempo da fargli avere la fortuna di essere protagonista in alcuni spot della De Cecco, con la regia di Ferzan Ozpetek, e di prendere parte a fiction targate Mediaset e Rai. Ora per l’attore turco è tempo di virare verso qualcosa che lo ha rappresentato spesso nelle sue soap turche, ossia il mondo automobilistico. Come è spesso accaduto nelle serie in cui ha recitato, dove le auto erano sue compagne inseparabili, adesso Yaman ha l’opportunità di essere testimonial di uno spot riguardante una grande casa automobilistica: Mercedes-Benz.