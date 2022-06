Al Ferrari Cavalcade 2022 arrivano le Monza SP1 e SP2

L’ 11 giugno la città di Milano sarà inondata di Ferrari in vista del Ferrari Cavalcade Icona 2022 . Per l’occasione Ferrari Spa ha deciso di far arrivare 80 Ferrari Monza SP1 e SP2 , e dedicare la manifestazione solo ai possessori delle Monza, rendendo l’evento unico e speciale. I due modelli del Cavallino Rampante sono stati presentati nel 2018 e sono raffigurate come le capostipiti della linea “Icona”. Queste supercar reinterpretano, con le tecnologie più avanzate e i materiali più innovativi, la tradizione Ferrari ed il suo immortale design e sono basate meccanicamente sulla 812 Superfast .

La parata delle Monza

La SP1 e la SP2 sono auto in grado di offrire grandi sensazioni per chi è alla loro guida. La loro nascita deriva da un unico progetto, ossia versione monoposto per SP1, versione biposto per SP2. Queste supercar hanno un design inedito e minimalista: senza padiglione, si caratterizzano da piccoli deflettori d'aria al posto dei parabrezza e da rollbar di sicurezza carenati. Il Ferrari Cavalcade partirà da Milano e si concluderà al Circuito di Fiorano il 15 di giugno ed accompagnerà clienti e collezionisti nell’emozionante storia Ferrari. Le Monza saranno esposte nelle piazze storiche di Bergamo, Cremona e Stresa mentre le sfilate saranno sul lago Maggiore e laghi di Varese. Faranno poi visita alla Reggia di Colorno proseguendo poi per Reggio Emilia. Le auto saranno divise in 4 gruppi da 20 ed ogni singolo gruppo avrà un veicolo staff che aprirà e chiuderà.

