Le rinnovano la patente all’età di 100 anni: la storia della nonnina sprint con la Fiat Punto

Non andrà a 100 all’ora, ma 100 sono le candeline che ha spento solo pochi mesi fa. Candida Uderzo , simpatica nonnina di Vicenza, si è vista rinnovare la patente per altri 2 anni. All’autoscuola non hanno avuto dubbi sul suo stato di salute: sta bene, è lucida e può ancora guidare.

Anziano perde il controllo della sua Toyota ed entra... nel centro Porsche

Con la Fiat Punto alla ricerca di funghi

“Ho 100 anni, sono stata davvero fortunata a stare così bene. In ospedale ci sono andata una volta sola per un’ernia poi basta” ha commentato Candida, orgogliosa di appartenere alla classe 1922, al Giornale di Vicenza. “Ogni domenica alle 6 sono pronta a partire da sola o coi miei per la mia camminata domenicale. Mi piace molto marciare e non ho nessuna intenzione di smettere. Ho cominciato quando avevo poco più di 50 anni dopo essere rimasta vedova".

E tra una camminata e l'altra c'è spazio per una pedalata in bici o un giro con la sua Punto: "Con la mia utilitaria giro nei paesi limitrofi e prima della tempesta Vaia, mi mettevo al volante della mia Fiat Punto bianca e amavo andare alla ricerca di funghi a Marcesina, nel comune di Gallio. Anche adesso non riesco a rinunciare a questa passione, ma resto più vicina, o vado lungo il Chiavone o al massimo a Fara, a raccogliere i chiodini”, ha aggiunto la signora Candida.

Per il figlio Gianni, il rinnovo della licenza di guida alla mamma è stata davvero una sopresa: “Quando le hanno rinnovato la patente quasi non ci ho creduto, pensavo che glie l’avrebbero tolta. E’ vero che fisicamente è perfetta, capace di intendere e volere, legge il giornale senza occhiali. A volte decidono di toglierla comunque perché a questa età un malore può sempre capitare. Lei però è davvero sana. Le abbiamo chiesto, per stare tranquilli, di rimanere nei paraggi. Non le abbiamo ancora messo il Gps in auto, ma di solito ci dice dove va”.

A 73 anni guida una Smart senza aver preso mai la patente