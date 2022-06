F1, Hamilton: "Un film con Brad Pitt? È vero, ci stiamo lavorando"

Lewis Hamilton sbarca ad Hollywood. Il famoso pilota ha confermato i rumors che lo vogliono accanto a Brad Pitt per un film sulla F1. "È vero. Ma per ora non posso dire di più", ha detto lo sportivo nella conferenza stampa Fia in vista del Gp dell'Azerbaijan per poi aggiungere: "Io nel film? No, non dovrei apparire. È un gran bel progetto e stiamo lavorando nella sceneggiatura. Divertente, passo molte ore con Brad ed è entusiasmante. Vogliamo mantenere lo spirito delle corse".