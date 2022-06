A Bale bastano 16 minuti in campo per ripagare le sue auto da 580mila euro

Non finiscono mai le notizie che riguardano calciatori e auto. E come potrebbero? Tra nuovi modelli acquistati, colorazioni poco sobrie e qualche multa, il materiale di certo non manca. E poi con quegli stipendi stellari… A proposito di stipendi, una ricerca condotta dalla Bill Plant Driving School ha analizzato le collezioni di auto di alcuni dei più forti calciatori al mondo e ha scoperto che a Gareth Bale sono bastati appena 16 minuti sul campo durante la stagione 2020/21 (quando vestiva la maglia del Tottenham) per ripagare tutto il suo preziosissimo garage. A quanto ammontava il suo guadagno? Oltre 27 milioni di sterline, ovvero quasi 31,5 milioni di euro.