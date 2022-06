Fit for 55: il piano senza basi economiche

Come noto il Parlamento Europeo ha votato, profondamente diviso, per le elettriche come unica soluzione di mobilita? a partire dal 2035 . Ora dovra? ratifficare l a decisione il Consiglio Europeo e poi ogni Paese Sovrano dovra? passare il vaglio del Parlamento Nazionale.

La decisione ha sollevato molte perplessita? nel nostro Paese. Il Ministro Giorgetti ha detto che l’elettrico non e? l’unica soluzione alla riduzione dell’ossido di carbonio. I rappresentanti dell’industria della componentistica hanno espresso grande preoccupazione per i posti di lavoro.

L’impressione e? che alla base della decisione non ci siano state considerazioni tecnico/scientifiche ma ideologiche, con in piu? la speranza di alcuni produttori Europei di prendere un vantaggio e diventare il punto di riferimento per l’elettrico. Calcolo pericoloso, perche? il cuore dell’elettrico sta nelle batterie. Tecnologia che per le automobili e? ancora indietro e grandi investimenti sono richiesti per aumentarne l’autonomia e ridurre i tempi di ricarica.

In piu?, il litio, materia prima essenziale per le batterie, e? in mano ai cinesi. Escludere del tutto i motori a combustione interna ma soprattutto le automobili ibride dal 2035, e? difficilmente condivisibile, quando ancora non si e? capito come si pensa di risolvere anche il problema dei punti di ricarica e la produzione di energia elettrica aggiuntiva da fonti rinnovabili.

Andrebbero poi spiegate meglio le fonti di finanziamento di un ipotetico piano futuro. La Stato Italiano, gia? fortemente indebitato, non puo? certamente nanziare a debito la transizione ecologica. E se le alternative sono aumentare le tasse, ridurre le pensioni, diminuire la spesa per la sanita?, signi cherebbe sollevare problemi sociali di enorme rilevanza.

Il paradosso e? che recentemente la Norvegia ha scoperto che la transizione e? troppo cara ed ha fatto retromarcia sugli incentivi alle elettriche. Ridurre le emissioni di CO2 e? un obiettivo irrinunciabile ma il percorso avviato dal Parlamento Europeo non ha basi socio/economiche solide e dimostrate.