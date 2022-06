Roma, attivisti bloccano il GRA ma gli automobilisti li spostano con la forza

Le proteste messe in atto per i problemi ambientali continuano, nonostante il cambiamento climatico sia un problema sempre più importante su cui dover fare i conti. Per farsi sentire e sperare in un miglioramento a livello planetario sono in campo gli ambientalisti, che non smettono mai di far arrivare la propria voce ovunque.

Per questo motivo per le strade di Roma sono tornati gli attivisti di Extinction Rebellion, per la loro campagna Ultima Generazione. Hanno scelto di bloccare il Raccordo, una delle strade principali e più trafficate della città, creando disagi, nervosismo e panico. Alcuni automobilisti, visibilmente furiosi, sono scesi dai propri veicoli per invitarli, con toni aggressivi, a spostarsi dalla strada. Ma senza alcun successo.