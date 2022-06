Lo yacht di lusso per i milionari si ispira ai buchi neri e ha una piscina in vetro con l'eliporto

C'è anche un beach club!

Passiamo ai dettagli. Lo yatch è lungo 110 metri, comprende dieci cabine (a cui si deve aggiungere quella armatoriale con balconi panoramici, sul ponte principale) e può quindi ospitare venti persone. L’occhio sullo scafo di cui accennavamo poco sopra è la sua caratteristica principale: una maestosa cupola di vetro da cui si può ammirare tutto il mare intorno, per una panoramica totale. Oltre alle cabine di lusso, ci sono anche una piscina a sfioro con fondo di vetro e (addirittura) un eliporto. Una volta a bordo, il tuffo in piscina può essere seguito dal pranzo, ubicato in una zona che si raggiunge camminando su un ponte sospeso. Non solo. L’area intorno alla piscina ha anche la funzione di solarium, con tanto di lettini per prendere il sole.

Nella parte opposta, ci spostiamo sul ponte inferiore, si trova il garage al cui interno sono sistemate tender, moto d'acqua e altri mezzi di navigazione. Infine, per un lusso senza limiti, Zion è stato anche attrezzato di un beach club con palestra e un giardino all’aperto. Il prezzo? Ovviamente varia in base alle varie personalizzazioni dai 475 ai 580 milioni. Roba per veri ricchi!

