Poste Italiane, nuova flotta con il noleggio Leasys e Leaseplan

Su una flotta che vede 17mila unità in totale, già 13mila saranno a disposizione dal mese di giugno. Una fortuna per Poste Italiane, che ha rinnovato il suo accordo con Stellantis. Il Gruppo continuerà con Leasys a fornire i veicoli a noleggio. In aggiunta, arrivano le soluzioni firmate Leaseplan.