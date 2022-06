Inquina più un allevamento di polli o una macchina a benzina?

Come partecipare

Giovedì 23 giugno al Circolo Tennis Eur della Capitale, andrà in scena il primo appuntamento del Salotto della Sostenibilità: un salotto irriverente per sfatare miti, svelare i casi di greenwashing e fare chiarezza sul binomio ambiente-motori. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti (per prenotarsi è necessario compilare il form a questo link: https://iwr.it/salotto-della-sostenibilita/) e alla fine degli interventi verrà offerto un cocktail ai partecipanti.

Padrona di casa del Salotto della Sostenibilità, Valentina De Paolis cercherà di mettere d’accordo i suoi eterogenei ospiti e di offrire agli spettatori il quadro complesso e problematico ma anche ricco di opportunità e spunti del mondo dei motori. Accanto a lei, Valerio Berruti, caporedattore motori de La Repubblica, l’influencer e divulgatore scientifico Marco Martinelli “il Giallino” e il professor Daniele Maver, per 14 anni a capo di Jaguar Land Rover e ora Senior Advisor and Lecturer: un quartetto che unisce esperienza, conoscenza e freschezza con un taglio giovanile e dinamico.

Partendo dal surreale interrogativo se inquini più un allevamento di polli o una macchina a combustione, si arriverà a guardare al futuro delle tecnologie in essere e dei nuovi stili di vita che questa rivoluzione comporterà. Ma non solo: il Salotto sarà anche un’occasione per tutti gli appassionati di motori per conoscere le ultime vetture Jaguar Land Rover in esposizione al circolo sportivo e informarsi al meglio per la scelta della propria vettura.