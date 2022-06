Nuova Range Rover Sport è da Autoprima

L'eccezionale Nuova Range Rover Sport - come spiega Thierry Bollorè, Amministratore Delegato di Jaguar-Land Rover - stabilisce nuovi standard come SUV sportivo di lusso per eccellenza, basandosi su diciassette anni di fascino unico per i clienti. È l'ultima incarnazione della visione del brand di creare i veicoli di lusso moderni più desiderabili al mondo, fondendo senza sforzo nuovi livelli di sostenibilità con le qualità distintive che hanno reso Range Rover Sport così popolare. La nuova Range Rover Sport ridefinisce il lusso sportivo, combinando senza sforzo prestazioni su strada assertive e istintive con la raffinatezza del marchio Range Rover , la raffinatezza del design progressivo e la praticità connessa.

Design esterno

Le linee pulite e le superfici tese degli esterni sono esaltate da vetri montati a filo e dalle maniglie a scomparsa. La finitura nascosta della linea di cintura e il tetto saldato al laser imprimono alla fiancata un aspetto atletico, dinamico e sportivo e sottolineano la differenza con la sorella maggiore Range Rover. Inoltre, la distribuzione dei volumi che punta su sbalzi corti, parabrezza e lunotto piuttosto inclinati sono elementi che alleggeriscono la massa del veicolo ma, come spiegano i designer, regalano una "presenza stradale forte e imponente che comunica potenza e prestazioni". Scelte tecniche che non solo ottimizzano le proporzioni nonostante le dimensioni generose (4.946 mm di lunghezza, 2.209 di larghezza inclusi gli specchietti, 1.820 di altezza e 2.997 di passo) e aumentate rispetto alla gamma attuale, ma permettono di migliorare l'aerodinamica, con il Cx sceso a 0,29.

Nel frontale la griglia sottile e i gruppi ottici a Digital LED creano la famosa firma delle luci diurne (DRL). Nuovo anche il design dei fari, i più sottili mai montati su una Land Rover, che si posizionano sopra il paraurti con una doppia presa d'aria che ingloba un elemento che lo divide orizzontalmente, in tinta di carrozzeria, che dona maggiore larghezza visiva.

Concetti di design che sono poi ripresi nella parte posteriore, dove campeggia un grande lunotto ad angolo teso per assicurare maggior dinamismo ed è incorniciato dal profilo spiovente del tetto e dallo spoiler posteriore. La grafica ininterrotta delle luci posteriori introduce per la prima volta la tecnologia LED di superficie in un'auto di serie, regalando di notte una firma luminosa unica, da qualsiasi angolazione si guardi la coda.

Design interni

Il design riduttivo di Nuova Range Rover Sport si estende ai suoi interni completamente nuovi, che presentano il marchio Range Rover Command Driving Position, le ultime tecnologie e i materiali più pregiati, che si combinano per un avvincente equilibrio di eleganza sartoriale e desiderio viscerale. L'abitacolo simile al pozzetto dà il tono all'esperienza di guida dinamica, offrendo un'eccellente visibilità e contemporaneamente avvolgendo il conducente con una console centrale alta e inclinata e tecnologie intuitive.

Le scelte di materiali innovativi e sostenibili includono tessuti premium Ultrafabrics tattili e leggeri rifiniti in nuove attraenti colorazioni Duo Tone, mentre è disponibile anche un'opzione tessile unica che si estende ai dettagli del cruscotto e della porta. Le alternative includono lussuose opzioni in pelle granulosa, Windsor o morbida semi-anilina.

Questi materiali tattili si fondono perfettamente con le nuove finiture interne Moonlight Chrome, mentre elementi come gli altoparlanti audio integrati, sviluppati con Meridian e nascosti dietro il tessuto delle porte posteriori, contribuiscono all'estetica pulita, nitida e moderna.

Motorizzazioni e allestimenti

Una suite di propulsori potenti ed efficienti comprende ibridi elettrici a sei cilindri a gamma estesa, un nuovo potente V8 e motori a benzina e Diesel a sei cilindri mild hybrid Ingenium.

La propulsione puramente elettrica sarà introdotta nel 2024, mentre Land Rover continua il suo viaggio di elettrificazione.

La nuova Range Rover Sport è disponibile nelle specifiche S, SE, HSE e Autobiography, con una First Edition disponibile per tutto il primo anno di produzione con una specifica appositamente curata.

