Le 5 regioni d’Italia dove avvengono più furti d’auto

I ladri in Italia (come da tutte le altre parti del mondo) ci sono sempre stati e sempre ci saranno e a quanto pare il settore che più prendono di mira è quello automobilistico. Tante sono le denunce che arrivano, e il finale è tutto a sorpresa: a volte si ritrovano, a volte no. Spesso prevale l’ultimo. Secondo alcuni dati della Polizia Stradale, nel 2021 sono state rubate circa 75 mila auto in totale e fra queste, quella più “desiderata”, è stata la Fiat Panda con 8.816 auto rubate. Se ci sono veicoli più ambiti dai ladri, ci sono anche zone più gettonate dove i furti sembrano più regolari o comunque dove si è più a rischio che ciò avvenga. Di seguito, le 5 regioni più pericolose per i furti d’auto, basandosi sulle ricerche di Viasat, prendendo come riferimento il 2021.