Cristiano Ronaldo, quanto amore per Georgina sullo yacht da 6 milioni di euro

Il rumore delle onde, una musica romantica in sottofondo, un buon pasto tutto in famiglia: Cristiano Ronaldo ha deciso di rendere noto, attraverso un post social, come si sta godendo le vacanze a bordo del suo yacht dal valore di 6 milioni di euro. Una vera e propria dedica alla sua compagna, Georgina Rodriguez, taggata nel post e accompagnata da un eloquente emoticon del cuore.