Mercato auto, profondo rosso: il 2022 come gli anni '60

Trascorsi sei mesi del 2022 il mercato dell’auto è in netto calo rispetto al 2021 e di questo passo chiuderà l’anno ai livelli di vendita degli anni 60, ovvero 1.200.000 pezzi. Un parco vetture come quello italiano per essere in salute e consentire un ricambio di quelle vecchie deve immatricolare due milioni di automobili l’anno. Ne mancano poco meno della metà.

Un problema serio che non vede un programma strutturato e di medio termine per rimettere in carreggiata un settore industriale e distributivo di vitale importanza nel nostro Paese. Prima di questa profonda crisi del settore, le cose già non andavano proprio nel verso giusto.

Le fabbriche sfornavano in Europa più aut di quante il consumatore potesse acquistarne. Gli sconti erano saliti di tanto e quello che ogni mese non veniva venduto si immatricolava fittiziamente a km zero per essere venduto scontato successivamente a un prezzo a metà strada tra quello del nuovo e quello dell’usato per puntare ai volumi.

Ora i costi di sviluppo prodotto dell’elettrificato - oltre la pandemia - hanno cambiato tutto e si punta ai margini più che ai volumi. In sè una strada più sana ma che ha provocato disorientamento nel mercato. I prezzi sono cresciuti come non mai e le vetture piccole ora costano come quelle medie di qualche tempo fa.

E le Case, non potendo investire su tutto, si sono disimpegnati nello sviluppo delle auto piccole limitandosi all’elettrificato. A tutto svantaggio dei consumatori e della (mancata) riduzione delle emissioni nocive. La foglia di fico degli ultimi incentivi non ha prodotto risultati. Le elettriche vendute sono addirittura diminuite, visti i prezzi alti mentre endotermiche e ibride accessibili al consumatore hanno esaurito gli incentivi in pochi giorni. Si avrà la capacità di rimettere in ordine il tutto a favore del consumatore e della purezza dell’aria?