Mancanza camionisti: un’azienda offre 3.500 euro al mese

Il camion non è un mezzo facile da guidare. E il lavoro del camionista, di sicuro, è molto impegnativo. Viaggiare di giorno, di notte, nelle feste. Inevitabilmente vien meno la libertà di gestire il proprio tempo come meglio si crede, e chi decide di fare questo lavoro lo sa molto bene. In Italia i camionisti sono un bene prezioso, visto e considerato il loro trasporto di merci di vario genere e importanza, ma sembra che queste figure scarseggino per una serie di motivazioni diverse. Perciò un’azienda nel Bresciano si è proposta di scegliere i candidati che ritiene più inclini per questa occupazione, aiutandoli nella formazione specifica e offrendo loro 3.500 euro al mese. Uno stipendio elevato e le cui cifre non passano di certo inosservate. Inoltre, quest’azienda, il cui annuncio si rivolge a persone che già hanno la Certificazione qualificazione conducente per guidare veicoli di più di 3,5 tonnellate, darà dei bonus in più per le assunzioni che saranno fatte entro luglio 2022.