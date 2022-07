Roma, il parcheggio è un disastro: la smart blocca il treno e lo danneggia!

La smart è una delle auto più diffuse in Italia, soprattutto nelle grandi città come Roma. La piccola utilitaria tedesca è infatti l'ideale per i percorsi urbani, grazie alle sue dimensioni che le permettono di districarsi nel traffico e, soprattutto, di poter reperire più facilmente un parcheggio. Non bisogna però abusarne, come ha fatto il proprietario di una smart che ha parcheggiato la propria vettura a contatto con le rotaie della linea ferroviaria che collega la zona di Porta Maggiore al quartiere di Centocelle, sito nella zona est della Capitale. E il risultato è stato disastroso.