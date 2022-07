La prima Lamborghini "made in Lautaro": ecco la Urus speciale del Toro

Un Toro per il Toro. Non poteva che essere una Lamborghini , con il magnifico animale dorato la prossima automobile di Lautaro Martinez . L’interista si è recato allo stabilimento di Sant’Agata Bolognese per configurare la sua prossima Urus chiamata, per l’appunto, “Toro”.

237 chilometri dividono Appiano Gentile, dove è atteso Lautaro Martinez per aggregarsi al gruppo di Inzaghi in ritiro e Sant’Agata Bolognese, comune emiliano dove nascono i gioielli a 4 ruote di Lamborghini. Come visitare un museo di arte moderna, anzi modernissima. Negli stabilimenti l’argentino ha avuto modo di ammirare la linea produttiva della Huracàn STO e della Selleria, dove vengono creati gli interni delle supercar. Inoltre, il bomber nerazzurro ha potuto configurare la sua prossima Lamborghini Urus “Toro”, un nome non originalissimo ma che di certo non stona con uno dei modelli più belli del marchio italiano, in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e di raggiungere la velocità massima di 305 km/h. Il prezzo della vettura è di 227.000 euro.

