Ludovica Bizzaglia, furto a Roma: “Mi hanno rubato le ruote dell’auto”

Con 13.050 furti d’auto, il Lazio è secondo nella classifica delle regioni dove le vetture rubate sono all’ordine del giorno . Ma oltre ai furti, nel Lazio e soprattutto a Roma non è affatto difficile assistere a danni e atti vandalici ai veicoli. Sfortunata protagonista di una vicenda del genere l’attrice e influencer Ludovica Bizzaglia . La bella 26enne ha subìto il furto di due ruote mentre si trovava al centro commerciale Porta di Roma , e la sua auto era parcheggiata nel garage sotterraneo della struttura. Non è mancato lo sfogo via social.

Lo sfogo su Instagram

“Questo è quello che succede a Roma nel parcheggio del centro commerciale Porta di Roma. Sono stufa”, ha affermato la giovane sul suo profilo Instagram, nota per la sua partecipazione alla soap Rai Un posto al Sole. “Nessuno ha visto nulla, hanno preso due ruote e le altre due non sono riusciti a prenderle perché c'era una macchina parcheggiata”, ha proseguito. Una volta appreso il furto, sono state chiamate le forze dell’ordine, fin troppo abituate a episodi del genere. Adesso l’attrice procederà alla denuncia: solo così, infatti, sarà possibile richiedere le registrazioni delle videocamere di sorveglianza e risalire all’identità dei ladri. “Siamo arrivati a questi livelli in un centro commerciale frequentatissimo. Non ci sono parole”, ha concluso lo sfogo.

