Carburanti, c'è un ribasso: benzina a 2,017 euro al litro al self

Quotidiano Energia ha segnato nella giornata odierna alcuni dati riguardo la situazione carburanti in Italia . Seppur la discesa sia lenta, pare essere in miglioramento se si considera l'abbassamento dei costi. Infatti, come riportato dalla testata, la benzina continua ad avvicinarsi sempre più ai costi di prima: ilsuo prezzo medio nazionale praticato in modalità self service è 2,017 euro al litro rispetto al precedente 2,021, con marchi compresi tra 2,002 e 2,029 euro al litro (no logo 2,015).

Ulteriori ribassi

Rimanendo sulla benzina, per quanto riguarda il servito, il prezzo medio praticato è di 2,160 euro al litro, precedentemente segnava 2,163, con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,089 e 2,222 euro al litro (no logo 2,066). Passando al diesel, invece, il prezzo medio praticato per il self service è 1,973 euro al litro, contro il precedente 1,977, con le compagnie tra 1,962 e 1,984 euro al litro (no logo 1,974). Per il servito è 2,118 euro al litro (2,122 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,049 e 2,172 euro al litro (no logo 2,027). I prezzi medi del Gpl sono fra tra 0,829 a 0,848 euro al litro (no logo 0,814). E per ultimo il prezzo medio del metano auto si posiziona fra 2,002 e 2,264 euro (no logo 2,115).

