Lanciare auto nel burrone per il 4 luglio: la strana tradizione americana

Quello che succede in America resta in America. Ma oltre a restare lì, accade solo lì. Gli americani hanno tanti modi per divertirsi e a volte, per festeggiare un evento, un momento o una giornata, si concedono il lusso di esagerare. Come è accaduto per celebrare la giornata del 4 luglio, la oramai conosciutissima Giornata dell’Indipendenza, a Glacier View in Alaska o più precisamente nel Borough di Matanuska-Sustina. La tradizione del 4 luglio prevede fuochi d’artificio, riunioni in famiglia, concerti, barbecue e parate ma qui in Alaska hanno decisamente voluto strafare. Come? Divertendosi a buttare in un grosso e profondo burrone una serie di veicoli.