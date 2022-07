Torna la Roma XXIVH: 24 ore in bici sulla pista di Vallelunga

Questo weekend torna l'appuntamento con l’unica ventiquattr’ore in bici su strada in Italia disputata all’interno di un autodromo internazionale: la Roma XXIVH. Con le stesse formule delle più grandi 24 ore automobilistiche del mondo, ciclisti solitari e a squadre si sfideranno fino all’ultimo minuto nella pista di Vallelunga, a Campagnano di Roma, per vedere chi avrà compiuto più chilometri in un giorno intero. Una manifestazione che metterà alla prova anche i ciclisti più esperti e preparati, ma che non per questo non permetterà di partecipare anche chi vorrà fare a meno della competizione e mettersi comunque in gioco. Alla Roma XXIVH da sempre partecipano ciclisti da ogni parte del pianeta: team formati da gruppi di amici con la stessa passione, associazioni ciclistiche sportive, negozi, aziende “big” del settore e non, pronti a sfidarsi durante l'arco di una giornata

La Roma XXIVh avrà inizio sabato 16 Luglio 2022 alle ore 19:30 e terminerà domenica 17 Luglio 2022 alle ore 19:30 . E come da regolamento: “Si considererà la gara conclusa allo scadere delle 24 ore ovvero: i concorrenti verranno fermati dal primo che passerà sotto al traguardo dopo le 23h 59′ 59′”.

Come funziona La 24 ore è una gara sì ma è anche un momento di festa della bici. Durante l’arco di una giornata ci saranno, soste, ristori, riposi e tutto ciò che si vuole fare dal tramonto di una splendida giornata d’estate. Ciò a significare che è quanto di più sbagliato si possa pensare che si debba pedalare interrottamente! Ma facciamo degli esempi: ad un “Team Experience” (ovvero non inseriti alla classifica finale), composto da 12 persone, per pedalare ininterrottamente 24h gli basterà che i suoi elementi pedalino 2 ore a testa durante la giornata, divise come avranno deciso nella loro strategia. Un'ora al mattino ed una la sera, quattro turni di mezzora o come si vorrà. Oppure qualora lo si voglia si potrà anche decidere di smettere di pedalare senza nessun problema. Il risultato finale sara sempre considerato in base ai chilometri percorsi totali durante la giornata. Per le Categorie Competitive (Solitari, Inseparabili (2), Team da 4 e da 8) sarà la stessa cosa. E i ciclisti potranno rifrescarsi dal caldo di luglio nella fresh gallery: non ci sarà bisogno di qualcuno a bordo pista per bagnarvi ogni giro, ma starà a voi scegliere di passare o meno dentro una galleria del fresco ogni giro (dai 6 agli 8 minuti) per uscirne fuori completamente “innaffiati” e freschi.

La minifondo Roma XXIVh E i più piccoli? Per loro c'è la Minifondo Roma XXIVh, un evento dedicato al ciclismo giovanile, rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni, completamente gratuito e aperto al pubblico. L’obiettivo della Minifondo Roma è coinvolgere più bambini possibili nell’uso della bicicletta, non solo a livello agonistico, ma anche e soprattutto a livello ricreativo, e di trasmettere a tutti i presenti i valori connessi all’uso della due ruote, come la prevenzione della salute, la mobilità sostenibile, la scoperta del territorio e la valorizzazione del tempo libero. Il cuore pulsante di Minifondo Roma XXIVh sarà un circuito ciclabile protetto di oltre 600 mq. allestito con gimkane di varie livelli di difficoltà, adatte sia per i più scatenati che per bambini alle prime armi. Ogni partecipante troverà bicicletta, casco e un istruttore federale a sua disposizione, oltre alla colazione e a tantissimi regali per tutti i bambini che completeranno almeno un giro. Oltre ai percorsi, Minifondo Roma XXIVh prevede l’allestimento di un’intera area, dedicata ad attività organizzate collaterali e ludiche per rendere l’evento il luogo ideale in cui trascorrere l’intera giornata. Ogni partecipante verrà munito, al momento dell’accredito, di un vero e proprio passaporto dove “certificare” di aver partecipato alle varie attività in programma. Una volta raccolti almeno 5 timbri sarà possibile ritirare la “Minifondo Gift Box”, realizzata in collaborazione con i partner dell’evento.