Ferrari F1-75 e Frecciarossa 1000: due Rosse per una nuova partnership

Gioielli a confronto

Due “macchine” che fondono ingegneria, industria meccanica e ingegno: un concetto che viene espresso perfettamente dalle immagini scattate oggi, 19 luglio 2022, a Maranello, con la monoposto e il treno (un modello, naturalmente, ma in scala 1.1) a confronto. Le due aziende non sono nuove a incontri di questo genere. In occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, tenutosi il 24 aprile a Imola, e del Gran Premio di Spagna, conclusosi a Montmeló il 22 maggio, sulle monoposto di Leclerc e Sainz già troneggiava il logo Frecciarossa, che sarà nuovamente presente sulle F1-75 anche nel prossimo Gran Prix di Francia, in programma a Le Castellet il 24 luglio, e per il Gran Premio d’Italia, all’Autodromo nazionale di Monza l’11 settembre.

A spiegare i dettagli della collaborazione ci hanno pensato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, e Laurent Mekies, Racing Director and Head of Track Area Ferrari.

