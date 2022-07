Caro benzina, taglio accise prorogato fino al 21 agosto

In Italia la situazione non è affatto facile, con settimane in arrivo che appaiono più nebulose che mai a causa del governo dimissionario. Cosa ne sarà del nuovo decreto di luglio con cui il governo aveva promesso gli aiuti alle famiglie e alle imprese? Da quanto si sa finora, sembra confermato. Ma ancora non se ne conoscono le modalità: sarà un maxi decreto oppure verrà deciso di affrontare un’emergenza alla volta? Dopo la giornata di mercoledì 20 luglio, quella in cui il presidente del consiglio Mario Draghi terrà le sue comunicazioni fiduciarie al Parlamento, dovremmo saperne di più. Sappiamo che ci sono a disposizione 10 miliardi di euro e alcune scadenze stanno per fare il loro tempo: in particolare, lo sconto sulla benzina, valido fino al 2 agosto 2022 e che è appena stato prorogato fino al 21 agosto.