Cortina ha ospitato la cerimonia di premiazione della Coppa d’Oro delle Dolomiti 2022

A finire sotto i riflettori sono state anche le “regine” della terza edizione del Concorso di Eleganza della Coppa d’Oro delle Dolomiti, in cui e? stata eletta come vincitrice dalla giuria l’Alfa Romeo 6C 1750 GS del 1932 dell’equipaggio Roberts-Pinchback. Ad ottenere il secondo premio e? stata l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce del 1957 dei partecipanti giapponesi Fukuda-Watanabe, mentre il terzo premio e? andato alla Lagonda M45 T8 del 1934 del duo Romanazzi-Ianni.

“Vincere questa competizione per noi e? motivo di grande vanto ed orgoglio - ha dichiarato Francesco Di Pietra - Questa per noi e? un appuntamento chiave per il Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui attualmente deteniamo il primato in classifica. Sicuramente e? una gran bella soddisfazione portare a casa questo altro premio importante”.