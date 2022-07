Dybala alla Roma: anche la Lamborghini esplode di "Joya"

Un augurio speciale, per un appassionato altrettanto unico. A fare i complimenti e un grande in bocca al lupo a Paulo Dybala per la sua nuova avventura nella Roma di Mourinho è anche la Lamborghini. La Casa di Sant'Agata Bolognese infatti un anno fa ha realizzato uno dei più grandi sogni dell'attaccante argentino: avere una supersportiva del Toro nel suo garage. E da quel maggio del 2021, quando Paulo si è regalato una Aventador S Roadster gialla personalizzata per festeggiare il suo 110esimo gol con la Juventus (ormai decisamente sua ex squadra), è nata una grande sinergia tra il Marchio automobilistico italiano e la Joya.