Finisce sotto le ruote di un autobus: il casco gli salva la vita VIDEO

Il video postato su Reddit e poi velocemente rimbalzato sugli altri social è davvero sconvolgente e mostra come, a volte, il casco possa davvero fare la differenza in caso di incidente . Nel filmato, ripreso da un autovelox, un motociclista cade dalla sua due ruote e finisce letteralmente sotto la ruota di un autobus in corsa . Grazie al casco viene sventata la tragedia.

Il video shock

Le immagini sono davvero scioccanti ed entrano subito nel vivo: possiamo intuire che il motivo della caduta sia dovuto a una brusca frenata, l’uomo viene disarcionato dalla moto e cadendo atterra proprio sulla scia dell’autobus. L’impatto è tra la testa dello sfortunato e la ruota posteriore e il casco attutisce l’urto, salvando la vita del motociclista. Immediatamente l’autista del bus si accorge di quanto accaduto, e scende dal mezzo per soccorrere l’uomo che nel frattempo è riuscito a spostarsi di qualche metro, rendendosi conto di essere vivo e di quanto sia stato fortunato a sopravvivere in un incidente del genere. Nel modo più brutale, questo video è un esempio di come il casco sia fondamentale e che in alcuni casi può davvero fare la differenza.

