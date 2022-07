Passione MX-5, tutti a Modena per il max-raduno italiano

E sono già centinaia gli appassionati che hanno deciso di aderire a quello che si prospetta come il più grande raduno della MX-5 mai realizzato in Italia.

Mai così grande

Dopo due anni di limitazioni, Mazda vuole tornare a vivere il contatto diretto con i propri clienti, a partire da una grande certezza: l’amore che migliaia di possessori di MX-5 in tutta Italia hanno per la roadster più venduta al mondo. Per questo è stata scelta una location prestigiosa come l’Autodromo di Modena, con più di 60 anni di storia nel mondo delle corse e punto di riferimento della Motor Valley dell’Emilia-Romagna.

Passione unica

Lo scorso anno, tra zone gialle e rosse, Mazda era riuscita ad organizzare “Back To Drive”, il raduno diffuso svoltosi in piena sicurezza, che ha visto il coinvolgimento di quasi tutte le regioni italiane. La voglia di tornare a guidare aveva portato, in quell’occasione, 1.171 possessori di MX-5 sui panorami più belli d’Italia, dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, alle valli del Monte Terminillo, fino al Passo del Tonale a Brescia.

Quest’anno il raduno sarà ancora più speciale, perché la passione di tutti i Club MX-5 italiani si fonderà, finalmente, in un unico, grande evento. Per potersi preregistrare è sufficiente compilare il form a questo link.