Wijnaldum, l’obiettivo della Roma ha un garage di supercar da urlo

La Roma della stagione 2022/23 sta prendendo forma, e dopo l’arrivo di Paulo Dybala alla corte di José Mourinho si fa sempre più insistente il corteggiamento nei confronti del centrocampista Georginio Wijnaldum , attualmente in forza al PSG. Come tanti altri calciatori, anche l’olandese ha una passione esagerata per le auto , con un garage che fa concorrenza ai colleghi.

Rolls Royce, Lamborghini e Mercedes

Nel corso della sua carriera, oltre alla maglia del PSG ha vestito anche quelle di Liverpool, Newcastle, PSV Eindhoven e Feyenoord, il centrocampista ha acquistato diverse vetture, sia di lusso che sportive. Per esempio, possiede una Rolls Royce Wraith dal valore di circa 350mila euro. Ma è un grande amante anche delle supercar, infatti è stato avvistato spesso in giro al volante di una Lamborghini Urus (che costa circa 200mila euro) e di una Mercedes AMG da 150mila. Sempre del Marchio tedesco, possiede anche un fuoristrada. Tra un giro e l’altro a bordo di questi gioielli, Wijnaldum non manca di postare sue foto al volante, scatenando la curiosità dei follower (il suoi profilo Instagram ne conta oltre 6 milioni!) che vogliono saperne sempre di più. Non sappiamo se l’olandese arriverà a Roma, ma possiamo ipotizzare che l’inizio di una nuova avventura potrebbe essere festeggiato con un altro acquisto a quattro ruote.

