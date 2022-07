Sergio Perez, il pilota F1 avrà un team nel campionato di barche elettriche

Dai gran premi di Formula 1 alle gare di motoscafi elettrici: Sergio Perez , pilota della Red Bull Racing nella massima categoria automobilistica, ha annunciato la creazione di un proprio team che competerà nella nuova serie E1 UIM . Ovvero, il campionato di barche a zero emissioni che vede tra i suoi fondatori anche Alejandro Agag, patron della Formula E. “Checo” Perez sarà team owner della squadra Mexico, secondo team a venire annunciato dopo quello di Venezia. La prima edizione del campionato E1 prenderà il via nel 2023 , con 12 squadre e gare in tutto il mondo.

Sono sempre di più i piloti di Formula 1 che stanno decidendo di dedicarsi alle competizioni a zero emissioni . Dopo i Campioni del Mondo Lewis Hamilton e Nico Rosberg, che competono con un loro team nel campionato di Suv elettrici Extreme E, e Nico Hulkenberg, team owner di una squadra nell'eSkootr (competizione riservata ai monopattini elettrici) ora si aggiunge alla lista anche Sergio Perez . Il messicano in forze alla Red Bull ha infatti annunciato che sarà proprietario e gestore di una delle squadre che prenderanno parte alla E1 Series, riservata ai motoscafi elettrici, che prenderà il via la prossima stagione.

Presidente e cofondatore della serie è Alejandro Agag, già patron della Formula E nonché amico di lunga data di Perez: “Io e Checo siamo rimasti molto amici da quando abbiamo lavorato insieme per il GP2, dove Checo era uno dei piloti del mio team – ha detto Agag in proposito del messicano - Non solo è un pilota incredibilmente veloce e di talento, ma è anche intelligente e ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare un team owner di successo”. Entusiasta dell'ingresso di Perez nella E1 UIM anche Rodi Basso, confondatore e CEO della serie: “Con il Campionato Mondiale E1 – UIM puntiamo a creare una connessione tra i team e i Paesi o le città: quale migliore combinazione di Checo e del suo paese natale, il Messico? Checo è un pilota di talento, più volte vincitore di GP. Avere un nome come il suo associato all’E1 dimostra la forza di ciò che stiamo cercando di costruire”.

Motoscafi a zero emissioni: si parte nel 2023

L'appuntamento per la stagione inaugurale è fissato per il 2023. Gli altri partecipanti e il calendario della stagione inaugurale saranno svelati nel corso dei prossimi mesi. “Attualmente stiamo trattando con altri potenziali team owner che vorrebbero entrare a far parte della E1 – ha aggiunto Basso - Il nostro scopo è creare una rosa di team e piloti il più possibile entusiasmante e competitiva. Dal momento che avremo un team in griglia affiliato al Messico, esploreremo anche la possibilità di portare un evento E1 in Messico nel prossimo futuro” ha concluso il CEO della E1 UIM.

