Bonus trasporti: come ottenere il contributo fino a 60 euro per i mezzi pubblici

Da settembre, grazie al DL Aiuti, i cittadini italiani potranno usufruire del bonus trasporti , contributo introdotto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bonus arriverà fino ad un massimo di 60 euro per tutti gli abbonamenti annuali o mensili di mezzi di trasporto pubblico quali treni, autobus e metro. Utilizzabile dopo l’estate, esso è finalizzato ad aiutare tutti coloro che sono in difficoltà economiche, in supporto a studenti, lavoratori e pensionati che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico ma ai quali il costo grava un po’ di più.

Bonus trasporti: come fare richiesta

Anzitutto: chi può beneficiarne? Tutti i cittadini che nel 2021 hanno avuto un reddito che non ha superato i 35mila euro possono usufruire del bonus. Esso avrà un doppio scopo: aiutare chi è in difficoltà, a causa anche dell’inflazione, e spingere all’utilizzo sempre maggiore del trasporto pubblico.

Il contributo può essere richiesto facendo domanda sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso Spid o CIE. Il portale verrà messo al servizio del cittadino prossimamente. Inoltre esso può avere una copertura del 100% della spesa che si andrebbe a sostenere, in un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario. L’acquisto di un abbonamento (annuale, mensile o più per il trasporto locale, regionale, interregionale o treni) deve essere fatto entro il 31 dicembre 2022. Non rientrano nella categoria i servizi di prima classe, executive, business, salotto, premium, working area e business salottino.

