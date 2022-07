Stellantis, stanziati miliardi per l'elettrico: prevista la conferma di molti licenziamenti

Alcune indiscrezioni riportano che Stellantis sarebbe pronta, nei prossimi mesi, a dare il via ad alcuni licenziamenti negli stabilimenti canadesi di Windsor e Brampton. Subito dopo, partiranno gli investimenti previsti per la produzione di veicoli elettrici e batterie in Canada, che ammontano a circa 3,6 miliardi di dollari. Il Gruppo italo-francese, quindi, oltre a un programma di incentivi al pensionamento, ha anche preventivato dei veri e propri tagli di posti di lavoro. Il tutto per via dell'ammodernamento energetico.