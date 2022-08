Napoli, Maradona non muore mai: una Lamborghini per il Pibe de Oro

Il Bull Days , brand ed evento esperienziale che raggruppa la più grande community mondiale di proprietari di Lamborghini, è tornato con il Bull Days Vesuvio , nel Golfo di Napoli, il 29-30-31 luglio. Per l’occasione, a fare da sfondo ma anche da protagonista, è arrivata la Huracan Lamborghini Evo Avd Capsule Fluo , con una livrea speciale celeste fedra che costituisce una serie molto limitata. Ciò che ha di speciale questa supercar è il volto di Maradona , calciatore che negli anni 80 firmò con il Napoli diventando l’idolo di grandi e piccoli nel panorama calcistico. Un’impronta caratteristica che è stata data al Bull Days Vesuvio partito in piazza Plebiscito. La Lamborghini non solo presenta il volto di Diego Armando Maradona, ma ha anche la sua firma sul cofano anteriore; il tutto è stato interamente realizzato a mano da un artigiano di Gianturco.

La speciale Lamborghini

Stefano Cigana, proprietario dell'auto e organizzatore dell'evento, si è espresso così: "non potevamo fare altrimenti. Bull Days mette al centro gli uomini e le donne che hanno caratteristiche speciali. La stessa cosa penso di Maradona. È un omaggio a un grande campione ed alla città. Il minimo che potevo fare per ringraziare per l'accoglienza trovata. Un'opera unica che ricorderanno tutti.” Oltre alla Lamborghini di Maradona, le altre protagoniste del Bull Days Vesuvio sono state la Huracán Capsule Fluo con il modello personalizzato "Tiffany Angel" di Huracán Evo AWD, la serie speciale Aventador SVJ Roadster in carbonio completamente ad personam di U-BOAT e le Murcielago e Gallardo.

