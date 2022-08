L'auto si ferma sulle strisce, la reazione del pedone è incredibile

Un video ormai doventato virale sui social network sta facendo davvero sorridere, mettendo in luce anche un problema che purtroppo si presenta spesso sulle strade italiane e non solo. Un pedone, fermo a bordo strada in procinto di attraversare , ha deciso di dare una lezione a un automobilista davvero irrispettoso.

Curiosi attraversamenti

"Non mi fai attraversare sulle strisce? E io attraverso camminando sulla tua auto", è il ragionamento fatto dal pedone che si è ritrovato una supercar a pochi centimetri. L'automobile arancione si era fermata proprio davanti a lui, ma invece di lasciargli spazio per attraversare sulle righe (come il buonsenso e il codice della strada suggeriscono), ci si è fermata sopra. Il guidatore, convinto che il pedone avrebbe di lì a poco attraversato passando davanti o dietro alla vettura è rimasto sbalordito vedendo l'uomo aprire la portiera della decapottabile, salire in piedi sui sedili e camminarci sopra come se stesse tranquillamente camminando per strada. Il gesto ha strappato numerosi sorrisi, ma che ha sicuramente colpito lo scortese e spavaldo guidatore.

