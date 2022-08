Stranger Things, le 5 auto d’epoca più belle della serie cult di Netflix

Hawkins, quattro biciclette, un laboratorio, il Sottosopra, gli anni ’80. Cinque parole che ci portano indietro nel tempo, o meglio in un mondo paranormale, dove tutto è incerto e una dimensione alternativa del luogo che si conosce è piena di creature malvage. Stranger Things è il capolavoro dei fratelli Duffer, distribuito da Netflix dal 2016, che potrebbe già definirsi un cult nel panorama della serialità statunitense per il successo avuto in questi anni. Oltre la trama ben articolata, una sceneggiatura scritta a puntino nei minimi particolari e l’uso impeccabile del CGI (computer-generated imagery) per riprodurre scene di alta tensione e pathos, ciò che colpisce è la riproduzione fedele dei famosi anni ’80 fra abbigliamento, capigliatura, musiche e…auto. I protagonisti di Hawkins, che si devono battere contro entità malvage provenienti dall’upside-down, spesso scorrazzano con le loro auto in giro per la città. Esse sono per noi delle auto d’epoca, ma la loro bellezza resta immortale. Vederle sfrecciare provoca sempre una certa emozione, soprattutto per chi ne è appassionato. Ecco allora le cinque auto più belle di Stranger Things.