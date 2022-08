Maxi ritiro Ferrari: il Cavallino richiama oltre 23mila esemplari

Era già accaduto nello scorso autunno, ora il problema si è ripresentato e di una portata estremamente maggiore. Ferrari è stata costretta a richiamare ben 23.500 esemplari venduti dal 2005 per un problema all'impianto frenante . Sono addirittura 18 i modelli richiamati: i proprietari sono stati invitati nelle officine per risolvere il danno.

La Ferrari da 350mila euro è incontrollabile: si schianta in un vigneto

Problema e modelli richiamati

Una sostituzione necessaria del tappo del serbatoio del liquido freni. Questo è il piccolissimo ma importante problema all'impianto frenante che ha costretto l'azienda di Maranello a richiamare 23.500 vetture. I proprietari saranno avvisati tramite posta e invitati dal 24 settembre 2022 a recarsi in un'officina autorizzata dove verrà sostituito gratuitamente l'elemento. Il guaio riguarda le automobili vendute dal 2005 in poi ed è ovvio quindi pensare che i modelli richiamati sono tantissimi, con diverse versioni per ognuno: Ferrari 430, Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari California, Ferrari 612, Ferrari FF, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari LaFerrari, Ferrari California T, Ferrari F60 America, Ferrari F12 TDF, Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari GTC4 T, Ferrari Portofino, Ferrari 812, Ferrari 488 Pista, Ferrari F8 Tributo, Ferrari Roma.

Federico Chiesa ha una nuova compagna: è la Ferrari SF90 Stradale