Carburanti, prezzi ancora in calo: la benzina al self si attesta a 1,833 euro al litro

Prosegue in Italia la discesa dei costi dei carburanti, in particolare di benzina e diesel. Finalmente dopo mesi in cui i prezzi erano diventati talmente alti da gravare considerevolemente sull'economia del Paese, si può prendere un respiro con l'augurio che la situazione continui verso questo percorso di miglioramento. Adesso il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è calato a 1,833 euro al litro da 1,861 rilevato venerdì scorso, con i diversi marchi compresi tra 1,818 e 1,854 euro al litro (no logo 1,829). Questi i dati dell’elaborazione di Quotidiano Energia comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico aggiornati a domenica 7 agosto.