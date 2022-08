Sgarbi: sanzione per aver superato le auto ferme con il lampeggiante blu

Vittorio Sgarbi , nel panorama italiano, è conosciuto non solo per la sua bravura nel raccontare l’arte, ma anche per le sue accese discussioni e lamentele. Questa volta il critico e politico ha avuto da dire contro la Polizia svizzera che l’ha multato, per il comportamento che gli è stato riservato e che lo ha tenuto fermo per circa mezz’ora. Il video in questione, pubblicato sui suoi profili social, è stato poi rimosso. Ma cosa è successo esattamente? Sgarbi è stato colto a sorpassare delle auto , in terra elvetica, che erano ferme a causa del gran traffico, facendo lampeggiare la luce blu . Una mossa furba che però gli è costata una sanzione.

500 euro di multa

L’accaduto ha come giornata sabato pomeriggio; il critico era andato in Svizzera per poter presenziare al Festival cinematografico di Locarno. Una volta conclusasi la serata, al rientro a casa in Italia, si è imbattuto in autostrada in una fila di auto ferme per il traffico. Così ha ben pensato di azionare la luce blu e farla lampeggiare, in modo tale che gli altri veicoli potessero spostarsi e permettergli il passaggio. Arrivato però al confine di Chiasso-Brogeda, la Polizia svizzera ha fermato la vettura in cui viaggiava, segnalando l’infrazione. A quel punto è scattata la multa di 500 franchi, che in euro sono circa 500. Essa però è solo una cauzione, pagata dal suo autista: la sanzione completa sarà fatta arrivare al critico solo una volta calcolato l’esatto ammontare. Sgarbi ha voluto precisare di aver “chiuso con la Svizzera” per questo episodio.

