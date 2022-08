Rudiger: 3 milioni di euro per personalizzare la sua Rolls-Royce Cullinan

Achille Lauro ha dedicato un’intera canzone alla Rolls-Royce. C’è chi la brama, c’è chi la sogna e c’è chi la può acquistare. E a volte anche personalizzarla. Come ha fatto Antonio Rudiger, calciatore tedesco, difensore del Real Madrid e della nazionale tedesca. Rudiger, che di Rolls-Royce se ne può permettere quante ne vuole, è arrivato agli allenamenti di lunedì 8 agosto 2022 con il SUV personalizzato. Ciò che lascia di stucco però, non è questo, quanto il fatto che questa modifica gli è costata circa 3 milioni di dollari, ossia circa 3 milioni di euro (2,92 milioni per l’esattezza).