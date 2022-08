Strani rumori notturni: un uomo in mutande dorme sopra l'auto!

A Norfolk, in Inghilterra, è stato trovato un uomo di mezza età, apparentemente ubriaco, che dormiva sul tetto di di un'auto con indosso solo mutande e calzini. La scoperta è stata possibile grazie alle telecamere di sicurezza a circuito chiuso dell'abitazione di un residente che durante la notte aveva sentito strani rumori provenienti dall'esterno della sua abitazione.

La testimonianza

Inizialmente aveva pensato a qualche festa per il Ferragosto, ma ha poi deciso di guardare le immagini notturne riprese dalle telecamere. "Dopo aver sentito un po' di trambusto e aver visto alcuni frammenti di vetro sul pavimento del giardino, la mattina dopo ho fatto scorrere le telecamere a circuito chiuso per vedere cosa era successo. E mi sono imbattuto in questo individuo disteso sopra l'auto che dormiva", ha raccontato al Sun.