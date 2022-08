Caro benzina, prezzi in discesa: verde a 1,770 e/l, gasolio a 1,756 e/l

Le 10 auto sotto i 20mila euro che consumano di meno

Listini altissimi rispetto al 2021

I prezzi dei carburanti scendono alla pompa ma non abbastanza e, nonostante il taglio delle accise, il gasolio costa oggi ancora il 16,5% in più rispetto allo scorso anno. Lo afferma Assoutenti, commentando i dati forniti oggi dal Mise. "Rispetto allo stesso periodo del 2021 la benzina è oggi più cara del 7%, mentre per il diesel si spende il 16,5% in più nonostante il taglio delle accise, quindi, un pieno di gasolio costa oggi 12,5 euro in più (+6 euro un pieno di verde) - spiega il presidente Assoutenti Furio Truzzi -. Aggravi che pesano come un macigno su chi in questi giorni si sta spostando in auto per raggiungere le località di villeggiatura, e che alimentano la crescita dei prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari. Crediamo ci sia un ampio margine per una ulteriore sensibile riduzione dei listini dei carburanti che rimangono ancora troppo elevati nonostante gli interventi d'urgenza adottati dal governo".