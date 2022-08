Sky WiFi, è Charles Leclerc il protagonista della nuova campagna

Un esperto di velocità, che ogni weekend sfiora i 300 km/h, per la rete fissa più veloce d’Italia. Charles Leclerc è il nuovo volto della campagna tv di Sky Wifi.

Potenza e velocità come in Formula 1

Prende il via la nuova campagna dedicata alla fibra di Sky Wifi, la più veloce dello Stivale, secondo la recente classifica stilata da Ookla. Un importante riconoscimento che viene valorizzato con un testimonial d’eccezione che incarna velocità e potenza: il pilota di Formula 1 della Ferrari. Dopo aver dato prova delle sue straordinarie performance nei precedenti spot, la fibra ultraveloce di Sky Wifi, disegnata intorno alle esigenze delle famiglie e ottimizzata per lo streaming, dimostra ora il suo valore in una sfida “all’ultimo secondo”.

In questa nuova campagna TV, ambientata in casa della famiglia protagonista degli spot Sky, la figlia sta giocando online contro un utente dal nickname misterioso, Charles97. Scoprirà con grande sorpresa che si tratta proprio del famoso pilota. A vincere la sfida è la ragazza, grazie alla velocità e alle performance della fibra di Sky Wifi. Charles però non ci sta e vuole la rivincita: questa volta anche lui sarà connesso con Sky Wifi.