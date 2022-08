Una patente solo per le supercar: potrebbe presto essere realtà

Essere alla guida di una supercar è un momento classificato come adrenalinico, oltre che affascinante. Queste auto dalle prestazioni elevatissime sono oggetto di desiderio di molti e chiunque, una volta nella vita, vorrebbe essere al posto del conducente per sfrecciare a tutta velocità con il rombo del motore che entra nelle vene. È pur vero però che usare questi veicoli può risultare pericoloso se non si presta attenzione, considerato che la loro potenza non è di gran lunga superiore ad una semplice utilitaria.

Ecco perché in Australia si sta pensando di integrare la patente standard con una specifica per la guida delle supercar. Ha lanciato la proposta il primo ministro dell’Australia del Sud, Peter Bryden Malinauskas, che però non ha ricevuto riscontri solo positivi.

Evitare gli incidenti

Il primo ministro ha voluto proporre questa patente aggiunta a causa di un incidente che ha avuto come protagonista – ovviamente – una supercar, ossia una Lamborghini. Il sinistro ha avuto come conseguenza la morte di una ragazza investita proprio dall’auto mentre usciva dal ristorante. Colui che stava a bordo della Lamborghini è stato accusato di guida pericolosa, dalla quale si è poi pensato di creare un nuovo tipo di patente per i veicoli che superano una certa cavalleria.

Il primo ministro è deciso a presentare la proposta di legge entro la fine del 2022, seppur dall’altra parte abbia un’opposizione formata da liberali, conservatori e proprietari australiani delle supercar che non vogliono assolutamente che questo avvenga. Chi l’avrà vinta?

