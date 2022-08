Arrestati tre minorenni: volevano rubare due auto da 700 cavalli!

Tre ragazzini (o sarebbe meglio definirli bambini?) di 11 , 12 e 14 anni sono stati arrestati dalla polizia di Detroit per aver tentato di rubare una Dodge Charger e una Challenger Hellcat da uno stabilimento Stellantis. L'episodio è avvenuto lo scorso lunedì, con i tre ragazzini acciuffati mentre cercavano di introdursi in un deposito dello stabilimento di Jefferson North dove erano parcheggiate le muscle car americane.

La mano di criminali adulti dietro l'episodio

Il tenente Clive Stewart, capo dell'Unità Furti di Auto Commerciali della Polizia di Detroit, ha dichiarato ai media locali di non essersi mai imbattuto in bambini di soli 11 anni coinvolti in furti di auto, e sospetta che i ragazzi lavorassero in realtà per degli adulti. "I criminali più anziani sanno che i ragazzi vengono trattati in modo meno severo se vengono catturati", ha ha detto Stewart a Fox 2.

Dei ragazzini possono rubare un'auto da 700 cv?

Inoltre, il quattordicenne coinvolto in questo incidente era recidivo: era già uscito fuori su cauzione per un furto d'auto avvenuto a maggio, ed è probabilmente collegato a diverse rapine a mano armata, secondo la polizia. Polizia che ha quindi sventato questo tentativo di furto, ma che rimane guardinga, consapevole che presto qualcun altro potrà riprovarci. Anche se è difficile immaginare come dei semplici ragazzini possano eventualmente gestire una fuga al volante di un'auto da 700 cavalli.

