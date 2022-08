McKennie, compleanno di lusso: il regalo è una Lamborghini Huracan

Inutile negarlo, quando arriva il nostro compleanno siamo in attesa di ricevere almeno qualche regalo che ci piaccia davvero, seppur ogni volta ci ritroviamo con un finto sorrisone di sorpresa quando scartiamo il solito paio di calzini invernali o il classico set da utilizzare sotto la doccia. Per non ritrovarsi in questa situazione (anche se dubitiamo che qualcuno possa regalargli un paio di calzini), Weston McKennie ha pensato da solo al regalo del suo compleanno, una sgargiante Lamborghini Huracan da 195mila euro.

Una patente solo per le supercar: potrebbe presto essere realtà

Un razzo verso Vinovo

Nessuna scusa sarà più accettata, ora a bordo di questo razzo non sarà più ammesso arrivare agli allenamenti con neanche un minuto di ritardo. Il centrocampista della Juventus ha deciso così di festeggiare il 28 agosto il compimento dei suoi 24 anni concedendosi un piccolo sfizio: una Lamborghini Huracan da 195mila euro equipaggiata con motore da ben 640 CV che può raggiungere i 325 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 2,79 secondi. Weston starà già sfrecciando per Torino a bordo della sua nuova lussuosissima auto, con l'augurio che faccia estrema attenzione e che non spinga troppo il piede sull'acceleratore. Il calciatore è stato immortalato in un video postato sui social da un suo amico fotografo che lo ha ripreso all'interno della Lamborghini nuova di zecca: i due sono usciti insieme dalla concessionaria per sfoggiare il nuovo gioiello su 4 ruote del centrocampista statunitense.