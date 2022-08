Meglio una Porsche o un motoscafo? Nel dubbio c'è questo 168 Boss

L'estate è agli sgoccioli ma il caldo non vuole proprio sapere di andar via. Queste giornate di sole sole sono perfette per una gita fuori porta, magari al lago o in montagna. Avete il dubbio se uscire in auto o in barca? Niente paura, c'è un motoscafo 168 Boss del 1995 che può soddisfare entrambe le voglie e il prezzo è davvero basso.

Più Porsche o motoscafo?

Il mezzo (perchè dargli una classificazione è davvero difficile) messo all'asta su Bring a Trailer è stato venduto alla cifra di 39.000 dollari, circa 38.958 euro. Ma scopriamo di cosa si tratta: la Porsche 168 Boss è di per sè una vettura molto particolare con una forma altrettanto curiosa. Per questo tante persone nel corso degli anni hanno notato una certa somiglianza con un motoscafo e hanno tentato di trasformarla per l'appunto in una barca. Il 168 Boss è quindi un motoscafo di 4,9 metri alimentato da un motore GM V6 da 4,3 litri che è stato inserito nello scafo in vetroresina nel 2021. Il motore è inoltre abbinato a un Berkeley Jet Drive. Per quanto riguarda l'esterno sono presenti anche luci di navigazione e subacquee e la cappotta giallo e nera che riprende i colori Porsche. Nonostante i fari Bosch esterni, per sentirsi proprio in una delle vetture della Casa tedesca sarà necessario entrare all'interno: i sedili a secchiello sono sufficienti per tutti i passeggeri che la barca può trasportare, mentre gli specchietti laterali si trovano alla base di un parabrezza in vetro. Il volante (o timone?) è a tre razze ed è possibile godersi il piacere della guida anche grazie all'impianto stereo Boss che diffonde qualunque brano si voglia. La Porsche è equipaggiata anche con altoparlanti Kenwood e un elegante cruscotto a quadri rotondi dove poter tenere d'occhio la velocità, la pressione dell'olio e altri elementi essenziali.

